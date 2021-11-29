İşçilerin lodostan korunmak için girdikleri binanın çatısı uçtu - Haberler
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İşçilerin lodostan korunmak için girdikleri binanın çatısı uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de şiddetli lodosta işçilerin korunmak için girdiği binanın çatısı uçtu.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de şiddetli lodosta işçilerin korunmak için girdiği binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodosun etkisini artırdığı zamanlarda megakentte çok sayıda binanın çatısı uçarak, parçaları yola döküldü. Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde de kaydedilen görüntüler lodosun şiddetini gözler önüne serdi. Lodos sırasında şantiye işçilerinin korunmak için girdiği binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

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