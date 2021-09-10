İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
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İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi

İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tohumluk patatesin hasadı başladı, mevsimlik işçilerin ise karınca gibi çalışması havadan drone ile görüntülendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tohumluk patatesin hasadı başladı, mevsimlik işçilerin ise karınca gibi çalışması havadan drone ile görüntülendi.

Sivas tohumluk patates üretiminde ilk sırada, yemeklik ve sanayi üretiminde ise ilk 10'da yer alıyor. Mayıs ayında ekimi yapılan tohumluk patatesler 4 ayın ardından hasada elverişli hale geldi. Kuraklığında etkili olduğu ilçede su azlığı nedeniyle tohumluk patatesler istenilen seviyede gelişim gösteremedi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir tohumculuk firması tarafında bin 200 dönüm alana ekilen alanda tohumluk patates hasadı başladı. Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler adeta karınca gibi çalışarak hasat edilen patatesleri elleriyle tek tek topladı. Toplanan patatesler Nevşehir'e gönderilmek üzere çuvallara dolduruldu. Yaklaşık 150 işçinin sıcağa rağmen harıl harıl çalışması drone ile havadan görüntülendi.

"Bu sene kurak geçti"

Tohumculuk firmasının sorumlusu İbrahim Çinçik, kuraklıktan dolayı patateslerin küçük olanlarını daha fazla büyütemediklerini belirterek, "Burada sertifikalı tohum yetiştiriyoruz. bin 200 dönüm civarında tohum ekili. Çeşitlerimiz sayamayacağımız kadar çok 40,50 çeşit var. 2-3 Mayıs gibi ektik. Şuanda hasat dönemi. Burası tohum bölgesi olduğu için üst kurutması yaptık. Üst kurutmayı tohumun fazla büyümemesi için yaptık. Büyük tohum ekim de ve hasatta zor oluyor tonajda sıkıntı oluyor. Bu senede biraz kurak geçti tohumu anca kendi tohum boyuna yetiştirebildik. Gördüğünüz gibi burada ki derede su yok, kurudu. Oraya güvenerek ektik. Her sene su oluyordu bu sene yukarıya da baraj yaptılar baraj suyu tutunca aşağıya su gelmedi. Patatesin küçük olanlarını bir tık daha büyütebilirdik, tohum boyutuna getirebilirdik. Şuan 150 kişi Urfa'dan geldiler mevsimlik işçiler. Burada 1 ay hasat dönemimiz var" dedi.

Mevsimlik İşçi Muhammed Turan ise, "Çalışıyoruz patates topluyoruz bunlar tohumluk. Urfa'dan geldik 5 kişi genel olarak 150 kişi var şimdilik. Sabah 6 da işe başladık. Daha 10 gün sürer burası daha patatesimiz var toplam 1 ay sürer. İnsan gücü zor oluyor o kadar dayanamıyoruz" dedi. - SİVAS

İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi
İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İşçilerin karınca gibi çalışması havadan görüntülendi - Haberler Ekonomi
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