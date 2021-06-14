İşçilerin kaldığı konteynerleri çalıp sattı
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İşçilerin kaldığı konteynerleri çalıp sattı

İşçilerin kaldığı konteynerleri çalıp sattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta Eğirdir'de yapımı devam eden hidroelektrik santralinde işçilerin kaldığı 3 konteyneri çalan şüpheli tutuklandı.

Isparta Eğirdir'de yapımı devam eden hidroelektrik santralinde işçilerin kaldığı 3 konteyneri çalan şüpheli tutuklandı.

Olay Isparta Eğirdir'e bağlı Aşağı Gökdere köyünde gerçekleşti. Hidroelektrik santrali inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 3 konteynerin çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin yaptıkları araştırmada, çalınan konteynerler il merkezindeki Petek Sanayi Hurdacılar Sitesinde bulundu. Konteynerleri M.S.'nin (36) 16 bin 300 liraya sattığı bilgisine ulaşan jandarma, Eğirdir'de oturan ve başka hırsızlık suçlarından da aranması bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

İşçilerin kaldığı konteynerleri çalıp sattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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