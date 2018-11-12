İşçilerin Hesabına Yanlışlıkla 30 Bin Euro Yatırılınca Ortalık Karıştı

BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Thy-Marcinelle'de çalışan işçilerin hesaplarına ek ödeme olarak 100 euro yerine 30 bin euro geçildi.

BORÇLARINI ÖDEDİLER

Hafta sonuna hoş bir sürprizle başlayan işçilerden bazıları durumdan şüphelenirken, bazıları ise talih kuşu olarak gördükleri parayla borçlarını ödedi, birkaçı da kumar oynadı.

ŞİRKET PARAYI GERİ İSTİYOR

Thy-Marcinelle'de çalışan 230 işçiden kaçına yüklü ek ödeme yapıldığı bilinmiyor. Şirket, yatırılan parayı geri istiyor. Çelik fabrikasında işçilerin aylık kazançlarının ortalama bin 600 euro olduğu ifade ediliyor.