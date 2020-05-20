İşçilerin çifte bayram sevinci
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İşçilerin çifte bayram sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Hacılar, Yeşilhisar, Bünyan ve Akkışla belediye şirketlerimizde çalışan üyelerimize ve diğer ilçe belediyelerinde çalışan kadrolu üyelerimize...

İşçilerin çifte bayram sevinci
20.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:00

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Hacılar, Yeşilhisar, Bünyan ve Akkışla belediye şirketlerimizde çalışan üyelerimize ve diğer ilçe belediyelerinde çalışan kadrolu üyelerimize ikramiyelerinin bayram öncesinde ödendiği bildirildi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Hizmet-İş Sendikasına bağlı Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Hacılar, Yeşilhisar, Bünyan ve Akkışla Belediyelerinde çalışan şirket işçilerine ayrıca tüm ilçelerimizdeki kadrolu işçilere ait ikramiyelerin bayram öncesinde yatırıldığını belirterek şu şekilde devam etti; "Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 salgınının oluşturduğu sosyal ve ekonomik sıkıntılara rağmen yaklaşık 6500 üyemize Ramazan Bayramından önce toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Her alanda referans olan Kayseri yine çalışanlarına vermiş olduğu değerden dolayı örnek olmuştur. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin yatmasıyla üyelerimizin sevinçleri ikiye katlanarak çifte bayram yapacaklardır. Virüs salgınından dolayı buruk geçecek olan Ramazan Bayramı, ikramiyelerin yatmasıyla birlikte üyelerimiz adına sevince dönüşecektir" dedi.

Bizlere bu çifte bayram sevincini yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu'na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a, Pınarbaşı Belediye Başkanımız Memduh Uzunoğlu'na, Hacılar Belediye Başkanımız Av. Bilal Özdoğan'a, Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun'a, Akkışla Belediye Başkanımız Ayhan Arslan'a ve Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan'a belediye şirketlerinde çalışan üyelerimiz ve kadrolu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Talas, Develi, Yahyalı, Tomarza, Sarıoğlan, Sarız ve Felahiye Belediyelerimizde çalışan kadrolu üyelerimizde ikramiyelerini alacaklarından dolayı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde üyelerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacaklarından dolayı Hizmet-İş ailesi olarak da sevinçliyiz "dedi.

İkramiyelerin yatmasıyla Kayseri piyasasının da canlanacağını vurgulayan Başkan Çelik; esnaflarımızda inşallah bu sayede çifte bayram yaparlar dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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