İşçilerin birkaçında Covid-19 testi pozitif çıkınca fabrika üretimi durdurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İşçilerin birkaçında Covid-19 testi pozitif çıkınca fabrika üretimi durdurdu

Kastamonu'da faaliyet gösterin bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, peş peşe rahatsızlanıp hastaneye müracaat etmeleri sonucunda fabrika üretimi 15 gün süreliğine durdurdu.

İşçilerin birkaçında Covid-19 testi pozitif çıkınca fabrika üretimi durdurdu
21.05.2020 02:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 02:55

Kastamonu'da faaliyet gösterin bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, peş peşe rahatsızlanıp hastaneye müracaat etmeleri sonucunda fabrika üretimi 15 gün süreliğine durdurdu. İşçilerin birkaçında Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösterin bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bir tanesi rahatsızlanarak Tosya Devlet Hastanesine müracaat etti. Ardından aynı fabrikada çalışan diğer işçilerin de peş peşe rahatsızlanarak Tosya Devlet Hastanesine müracaat etmeleri sonrası Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tekstil fabrikasında işçilere Covid-19 testi uygulandı. Yaklaşık 300 çalışanı bulunan tekstil fabrikasındaki bütün işçilerden örnekler alındı. Alınan bu örnekler sonucunda bazı işçilerde korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine testleri negatif çıkan işçiler, evlerine gönderilerek kendilerini izole etmeleri istendi. Ayrıca 9 tekstil işçisi de Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine tekstil fabrikası işçilere mesaj göndererek, fabrikanın üretime 15 gün ara verdiğini yazdı.

Fabrika, işçilere gönderdiği mesajında şunları kaydetti: "İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeni ile fabrikamız bugün itibariyle (20.05.2020) 15 gün süreçle İl Sağlık kuruluşunun almış olduğu kararla evlerimizde kendinizi izole etmeniz zorunludur, aksi bir durumda ceza-i işlem uygulanacağından evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için büyük önem taşımaktadır. İş başı yapacağımız tarih 03.06.2020'dir"

(Mehmet Ünsal - Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor Haber
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
Ali Babacan'dan yeni partiler için 'FETÖ organizasyonu' diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası...
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
DSÖ salgında son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Neva Sinan Özen Cem Yılmaz Michael Jackson
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İşçilerin birkaçında Covid-19 testi pozitif çıkınca fabrika üretimi durdurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 02:55:33. #1.15#
title