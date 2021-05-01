İşçilerin 1 Mayıs mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşçilerin 1 Mayıs mesaisi

İşçilerin 1 Mayıs mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işçiler özel izinle '1 Mayıs İşçiler Günü'nü çalışarak geçirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işçiler özel izinle '1 Mayıs İşçiler Günü'nü çalışarak geçirdi.

Yüksekova ilçesinde 17 günlük tam kapanma kısıtlamasından özel izne tabi inşaat işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor. Korona virüs ile mücadele sıkı tedbir ve önlemlerle devam ederken, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük yeni bir kısıtlama kararı alınmıştı. Bu kapsamda kısıtlama günleri içinde olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl meydanlarda kutlanmadı. Kısıtlama kapsamında olmayan işçiler ise dayanışma gününde yine işlerinin başındaydı. Çalışma izinle çalışan inşaat işçileri bina iskeletlerini oruçlu ve güneşli hava altında yaptılar. Van'da ikamet eden inşaat ustası Naif Engin, "Vanlıyım ama şu an Yüksekova'da çalışıyorum. Oruçluyuz ve güneşin altına çalışıp ekmek kazanmak zorundayız. Allah çalışan tüm işçilerin yardımcısı olsun. Biz aldığımız izinlerle yaklaşık 14 kişi çalışıyoruz tekrardan tüm emekçilerin bayramını kutluyorum" dedi.

Recep Kampaz adlı işçi de, "1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramını kutluyorum. 1 Mayısa rağmen aldığımız izinle hem oruçlu, hem de güneşin altında evimize bakmak için çalışıyoruz. Zor şartlara rağmen biz 14 arkadaş 1 Mayısı binanın 6. katın iskelesinde çalışarak geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

İşçilerin 1 Mayıs mesaisi
İşçilerin 1 Mayıs mesaisi
İşçilerin 1 Mayıs mesaisi
İşçilerin 1 Mayıs mesaisi
İşçilerin 1 Mayıs mesaisi
İşçilerin 1 Mayıs mesaisi
İşçilerin 1 Mayıs mesaisi
İşçilerin 1 Mayıs mesaisi
İşçilerin 1 Mayıs mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Tam kapanmada dışarı çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan yollar
Tam kapanmada dışarı çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılan yollar
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hakan Altun Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İşçilerin 1 Mayıs mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:38:26. #1.14#

title