İşçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İşçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
İşçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 16 ABM 813 plakalı otomobil ile Mehmet Ali S. idaresindeki 16 SIM 84 plakalı servis aracı Demirtaş Yolu Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet E'ye, aracından çıkartıldıktan sonra olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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