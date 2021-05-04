İşçileri taşıyan servis aracı devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir otomotiv fabrikasının işçilerini taşıyan İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı midibüs, Serbest Bölge girişinde yana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Servis aracındakilerden İlknur Pepeç Kaya'nın (26) hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlk çocuğuna 2 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan servis sürücüsü ise Gemlik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücünün ilk ifadesinde, olayın bir anda geliştiğini, aracın kayması nedeniyle kontrolü kaybettiğini ve refüje vurduktan sonra toparlayamadığını, hızını fark edemediğini söylediği öğrenildi.

"Hukuk mücadelesi başlatacağım"

Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere konuşan ölen kadının eşi Furkan Kaya, eşiyle aynı fabrikada çalıştığını anlattı.

Eşinin, hamileliğinden dolayı gündüz, kendisinin ise gece vardiyasında çalıştığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Kazadan 2 gün önce ben de aynı serviste işe gidiyordum. Aracın klimaları çalışmıyordu ve bazı eksiklikleri vardı. Kazadan 2 gün önce servis şoförüne aracın bakıma ihtiyacının olduğunu söyledim. Servis şoförü ise araç sahibinin maliyetten dolayı bakımları yaptırmadığını bana söyledi. Kazada sorumluluğu bulunanlar hakkında hukuk mücadelesi başlatacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı