İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı varUŞAK - Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

31.10.2019 18:43
İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

UŞAK - Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, Dikilitaş Mahallesi Zümrüt Cami yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

VİDEO: İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.