İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 21 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır, 21 kişi yaralandı.

Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı minibüs, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Abalı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl ve Diyarbakır ile Lice ve Hani ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücü, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Minibüsün, Diyarbakır'dan Karadeniz'e gitmek üzere yola çıkan tarım işçisi aileleri taşıdığı belirtildi.

Kaza nedeniyle işçilerin eşyaları ve yol için hazırladıkları yemekler etrafa saçıldı.

Kaynak: AA