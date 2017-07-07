Işçileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 19 Yaralı

Erzincan'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Metehan Polat'ın kullandığı 24 EU 791 plakalı midibüs, Çatalören köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada turşu fabrikasına mesaiye gittikleri öğrenilen aralarında çocuklarında bulunduğu 19 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Erzincan'daki hastanelerde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.