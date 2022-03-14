İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı - Haberler

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İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

ŞANLIURFA'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan İzzet Kılıç'ın kullandığı 63 S 0483 plakalı midibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazaya görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 işçi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Şanlıurfa, Fabrika, Midibüs, Kaza, Güncel, Haberler

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