İşçiler toplu sözleşme sürecinin başlamasını istiyor
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İşçiler toplu sözleşme sürecinin başlamasını istiyor

İşçiler toplu sözleşme sürecinin başlamasını istiyor
05.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:59

İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, serbest toplu pazarlık haklarının beklediğini bir an önce sonuçlanmasını istiyor.

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, serbest toplu pazarlık haklarının beklediğini bir an önce sonuçlanmasını istiyor.

Başkan Demircioğlu, ;696 sayılı KHK ile kadro alan emekçilerin 2 yıldır serbest toplu pazarlık haklarını kullanmak için beklediklerini hatırlatarak, "Artık bu işin sona ermesini istiyorsunuz" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın sözlerini hatırlatan, Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Sabırla, azimle, kararlılıkla bunu bekliyoruz. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Ancak yılmadık, vazgeçmedik. 31.12.2020 yılından geçerli Toplu İş Sözleşmesi sürecinin yaşadığımız Covid-19 salgını nedeni ile öne çekilmesini ve TİS süreçlerinin derhal başlatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Genel Başkanım Sayın Mahmut Arslan'ın, 696 sayılı KHK ile kadro alan emekçilere yönelik mesajını hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. "Yaklaşık 2 yıldır serbest toplu pazarlık hakkınızı kullanmak için sabırla bekliyor, artık bu işin sona ermesini istiyorsunuz. Biz de sabırla, azimle, kararlılıkla bunu bekliyoruz. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Ancak yılmadık. Vazgeçmedik. Sabırla, azimle mücadelemizi sürdürdük. 31.12.2020 yılından geçerli Toplu İş Sözleşmesi sürecinin yaşadığımız Covid-19 salgını nedeni ile öne çekilmesini ve TİS süreçlerinin derhal başlatılmasını istiyoruz"

"Emekçi Kardeşlerimizin Bekleyişi Artık Bitsin"

Gökhan Demircioğlu; "31.12.2020 yılından geçerli Toplu İş Sözleşmesi sürecinin en azından yerel yönetimler için 30.6.2020 tarihi olarak belirtilen TİS süreci ile birleştirilmesini ve TİS'ler için bir an önce kamu işveren sendikasına yetki verilerek, toplu sözleşmelerin imzalanmasını istiyoruz. Kamunun her alanında çok zor şartlarda çalışan, ücretlerini serbest toplu pazarlıkla artırma imkanı bulamadığımız emekçi kardeşlerimizin bekleyişi artık bitsin istiyoruz. Toplu İş Sözleşmelerimizi imzalama hakkımızı bir an önce almak istiyoruz. Sabırla, umutla, toplu sözleşmesini bekleyen emekçi kardeşimizin artık yüzü gülsün istiyoruz" dedi.

"Toplu İş Sözleşmelerimizi Bir Bir Gerçekleştireceğiz"

Konfederasyon Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın başkanlığında Konfederasyonumuz, ÖSP Projesini yerle bir ederek, nasıl ki olmaz denilen kadrolarımızı aldıysa, hiç endişeniz olmasın, serbest toplu pazarlık hakkımıza en kısa zamanda kavuşup, TİS'lerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar bize güvendiniz. Bize destek verdiniz. Büyük başarılara birlikte imza attık. Artık sözleşme zamanı" ifadelerine yer verdi.

"TİS Hakkımızı Derhal Kullanmak İstiyoruz"

Gökhan Demircioğlu; "En kısa zamanda sizler adına Toplu İş Sözleşmeleri imzalamak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın yapmış olduğu çağrıya bizlerde Niğde'de Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın tüm üyeleriyle destek veriyor. TİS hakkımızı derhal kullanmak istiyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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