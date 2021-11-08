İşçiler lösemili çocuklar için hem yaptı hem sattı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de fabrika işçileri lösemili çocuklar için harekete geçti. İşçiler, fabrika bahçesinde açtıkları stantlarda evlerinde yaptıkları yiyecekleri ve el emeği ürünlerini lösemili çocuklara yardım için sattılar.

Düzce'de faaliyet gösteren Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları Lösemili çocuklar için farkındalık hareketine imza attı. Çalışanlar evlerinde yaptıkları kek, börek gibi yiyecekler ile el emeği ürünlerini fabrika bahçesine kurdukları stantlarda, işçi arkadaşlarına sattılar. Yapılan ürünleri alan çalışanlar hem çay saatlerinde atıştırmalık yaptılar hem de farkındalık hareketine destek oldular. LÖSEV yardım sandığı ve lösemi hastalığı hakkında bilgilerin ve lösemili çocukların tedavi fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de fabrika bahçesinde açan işçiler böylece lösemi hastalığına da dikkat çektiler.

Fabrika işçi temsilcisi Sedat Mıhçı "Küçük yaşta lösemi gibi tehlikeli bir hastalıkla tanışan çocuklarımız için üzülüyoruz. Ancak onların zorlu tedavi sürecinde yalnız olmadıklarını onlara göstermek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Katılan, destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Yapılan etkinlikte toplanan bütün paralar ise lösemili çocuklar vakfına bağışlanmak üzere toplandı. - DÜZCE