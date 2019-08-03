İşçiler kendilerini valizleriyle birlikte dışarı attı

Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda çıkan yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. 48 koğuştan oluşan ve yaklaşık 250 işçinin kaldığı öğrenilen barakalardaki yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bazı işçilerin kendilerini valizleriyle birlikte dışarı attığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Silivri Altınorak mevkiinde bir inşaat firmasına ait barakalarda yangın çıktı. 48 koğuştan oluşan ve yaklaşık 250 işçinin kaldığı öğrenilen barakalardaki yangın korkuya neden oldu. Biranda yoğun duman altında kalan işçiler canlarını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Silivri, Çanta ve Çatalca'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hızla söndürme çalışmaların başlarken bazı işçilerin kendilerini valizleriyle birlikte dışarı attığı görüldü. İşçiler barakaların çevresinde bulunan tarlalardan söndürme çalışmalarını izledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatan jandarma ekiplerinin sabotaj ihtimalini de değerlendirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA