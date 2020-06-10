İşçiler fırtınanın ortasında kaldı
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İşçiler fırtınanın ortasında kaldı

İşçiler fırtınanın ortasında kaldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan fırtına, hasadı yapılan mercimek tarlasında korkuya neden oldu.

10.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:13

İşçiler fırtınanın ortasında kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan fırtına, hasadı yapılan mercimek tarlasında korkuya neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde etkili olan fırtına korkulu anlara neden oldu. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Altın Ahır Kırsal Mahallesinde mercimek hasadı yapan işçiler, fırtınaya yakalandı. Tarlada biçilmiş olan mercimekler şiddetli rüzgarın etkisiyle havaya savruldu. O, korkulu anlar başka bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İşçiler fırtınanın ortasında kaldı

Kaynak: İHA

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