İşçiler fırtınanın ortasında kaldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan fırtına, hasat yapılan mercimek tarlasında işçilerin korkuya kapılmasına neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan fırtına, hasat yapılan mercimek tarlasında işçilerin korkuya kapılmasına neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde etkili olan fırtına korkulu anlara neden oldu. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Altın Ahır Kırsal Mahallesi'nde mercimek hasadı yapan işçiler, fırtınaya yakalandı. Tarlada biçilmiş olan mercimekler şiddetli rüzgarın etkisiyle havaya savruldu. O korku dolu anlar başka bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA