İşçiler fabrikaya dezenfekte edilerek alınıyor KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kağıt fabrikası, Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçilerin ateşlerini termal kamerayla ölçüp, nizamiyeye kurduğu dezenfeksiyon sistemi ile de dezenfekte ettikten sonra içeri alıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kağıt fabrikası, Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçilerin ateşlerini termal kamerayla ölçüp, nizamiyeye kurduğu dezenfeksiyon sistemi ile de dezenfekte ettikten sonra içeri alıyor. İşçiler, evlerine giderken de yine dezenfekte ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinin Kılılı Mahallesi'nde bulunan kağıt fabrikasının yönetimi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 750 olan personel sayısını, izine gönderdiği işçilerle 450'ye düşürdü. Bunun dışında tüm fabrikayı da dezenfekte eden yönetim, fabrikanın nizamiyesinde tüm personelin mesai başladığında ve bittiğinde dezenfekte edilmesine karar verdi. Alınan bu karar üzerine fabrikadaki mühendisler, kendi imkanlarıyla dezenfeksiyon sistemi yapıp, nizamiyeye kurdu. İşçiler, fabrikaya geldiklerinde ilk olarak sistemden püskürtülen solüsyonla dezenfekte ediliyor, daha sonra da termal kamerayla ateşleri ölçülüyor. İş çıkışında da aynı sistemde dezenfekte olarak, evlerine dönüyorlar.

5 LİTREYLE 1000 KİŞİ DEZENFEKTE EDİLİYORSistemi 2 gün gibi kısa bir süre sürede yapıp hayata geçirdiklerini belirten Makine Mühendisi Murat Doğan, "Sistemimizde 450 litrelik bir tankımız var ve bu tankımızda özel olarak hazırlanmış solüsyonumuz bulunmaktadır. Bu solüsyonun yani insanlara su şeklinde değil de noktasal bir nem olarak insanlara temas edecek şekilde pulverize olarak püskürtmesi için sistemin her iki tarafında nozullar kullandık. Sistem, 5 litre solüsyonla 1000 kişiyi dezenfekte edebiliyor. Bu şekilde en azından insanların dışarıdan içeriye veya içeriden dışarıya virüsün gelmesini ve KİPAŞ ailesinden bu virüsün çıkmasını engellemiş olacağız inşallah" diye konuştu.

İşçiler de kurulan sistemden memnun olduklarını ve giderken de yine aynı sistemden geçerek dezenfekte olduktan sonra gittiklerini söyledi.

Kaynak: DHA