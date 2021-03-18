İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı
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İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı

18.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:42
İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı

Bartın'da faaliyet gösteren tekstil fabrikasında 18 Mart günü öğle yemeği menüsü üzüm hoşafı ve ekmekten oluştu.

Bartın'da faaliyet gösteren tekstil fabrikasında 18 Mart günü öğle yemeği menüsü üzüm hoşafı ve ekmekten oluştu. İşçiler karşılaştıkları sürpriz menü karşısında şaşırırken yemekhanede duygusal anlar yaşandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümünde Çanakkale ruhu ve milli değerlerin hatırlanması amacıyla Bartın Organize Sanayi Bölgesinde 800 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında öğle yemeği menüsü üzüm hoşafı ve ekmekten oluştu. İşçiler karşılaştıkları sürpriz menü karşısında şaşırırken fabrikanın yemekhanesinde duygusal anlar yaşandı.

Fabrika yöneticisi Kerem Aydın, "18 Mart Çanakkale Zaferini sadece insanlara anlatmak için, bundan 106 yıl önce ecdadlarımız dedelerimiz savaş meydanında neler yaşadıklarını sadece empati yapmak için böyle bir şey yaptık" ifadelerinde bulundu.

Üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan menü karşısında şaşıran işçiler ise, "Çok hüzünlü bir duygu. Boğazımız düğümlendi. Atalarımız bir dilim ekmek ve üzüm hoşafı ile kaç gün geçirdiler. Onların sayesinde şu an rahat yaşıyoruz. Onlar bu vatan için canlarını siper ettiler. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. İyi ki varlar. Onların sayesinde bugün bu şekilde yaşayabiliyoruz. Onların yaşadıkları duyguları yaşayamayız ama onları bir nebze olsun anlamak bizler için çok önemli" ifadelerinde bulundular. - BARTIN

İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı
İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı
İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı
İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı
İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı
İşçiler Çanakkale menüsü ile duygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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