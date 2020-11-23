İşçiler cadde ve sokakları halay çekerek temizledi
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İşçiler cadde ve sokakları halay çekerek temizledi

23.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:39

İşçiler cadde ve sokakları halay çekerek temizledi İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirlerin 21 Kasım Cumartesi saat 20.

İşçiler cadde ve sokakları halay çekerek temizledi

VAN - İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirlerin 21 Kasım Cumartesi saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlanmasıyla İpekyolu Belediyesi ekipleri, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda halay çekerek temizlik çalışması yaptı.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Van'da araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler de Halilağa Mahallesi Gölbaşı Caddesi'ni süpürerek temizledi.

Türküler ve halaylar eşliğinde temizlik

Yaklaşık 40 kişiden oluşan temizlik ekibi hem türkü söyledi hem de halay çekti. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta mahalle sakinleri de camlardan alkışlarla temizlik ekibine eşlik etti. Çalışma, gece geç saatlere kadar devam etti.

İşçiler cadde ve sokakları halay çekerek temizledi
İşçiler cadde ve sokakları halay çekerek temizledi
İşçiler cadde ve sokakları halay çekerek temizledi
İşçiler cadde ve sokakları halay çekerek temizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK

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