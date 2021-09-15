İŞÇİ, ÜZERİNE DÜŞEN MERMER PARÇASIYLA YARALANDI - Haberler
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İŞÇİ, ÜZERİNE DÜŞEN MERMER PARÇASIYLA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, üzerine mermer parçası düşen işçi Abuzer Çelik (52) yaralandı.

ADIYAMAN'da, üzerine mermer parçası düşen İşçi Abuzer Çelik (52) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Kaş köyünde meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Abuzer Çelik'in üzerine mermer parçası düştü. Yere yığılan Çelik'i çağrılan sağlık ekipleri, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İŞÇİ, ÜZERİNE DÜŞEN MERMER PARÇASIYLA YARALANDI

İŞÇİ, ÜZERİNE DÜŞEN MERMER PARÇASIYLA YARALANDI

İŞÇİ, ÜZERİNE DÜŞEN MERMER PARÇASIYLA YARALANDI

İŞÇİ, ÜZERİNE DÜŞEN MERMER PARÇASIYLA YARALANDI
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Haber: İŞÇİ, ÜZERİNE DÜŞEN MERMER PARÇASIYLA YARALANDI - Haberler
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