İŞÇİ, ÜZERİNE DÜŞEN MERMER PARÇASIYLA YARALANDI
ADIYAMAN'da, üzerine mermer parçası düşen işçi Abuzer Çelik (52) yaralandı.
ADIYAMAN'da, üzerine mermer parçası düşen İşçi Abuzer Çelik (52) yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Kaş köyünde meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Abuzer Çelik'in üzerine mermer parçası düştü. Yere yığılan Çelik'i çağrılan sağlık ekipleri, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.