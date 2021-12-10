Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı - Haberler
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Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı Mersin'in Silifke ilçesinde işçi taşıyan otobüsler kafa kafaya çarpıştı.

MERSİN (İHA) - Silifke'de İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı

Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde işçi taşıyan otobüsler kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüslerden biri Büyükeceli Kavşağında aynı santrale işçi götüren başka bir servis otobüsüyle freninin patlaması sonucu kafa kafaya çarpıştı. Otobüslerden birinin yoldan çıktığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı

Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı

Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı

Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı

Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Son Dakika Haberleri

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