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İŞÇİ SERVİSLERİ ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Gülnar ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 8 kişi hafif şekilde yakalandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 8 kişi hafif şekilde yakalandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Kavşağı'nda kontrolden çıkarak başka bir servis otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen bir otomobil de kaza yapan otobüslere çarptı. Plakaları ve sürücülerinin kimliği açıklanmayan araçlarda bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞÇİ SERVİSLERİ ÇARPIŞTI

İŞÇİ SERVİSLERİ ÇARPIŞTI

İŞÇİ SERVİSLERİ ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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