İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Uşakta işçi taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 14 kişi yaralandı.
Uşakta işçi taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Şehit Mehmet Özen Sokak'ta Nuri İmren'in kullandığı 64 S 0111 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette seyreden Refik Konay yönetimindeki 03 LL 934 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan 14 kişiden 13'ü hastaneye kaldırıldı. Minibüste sıkışan bir kişinin kurtarılması için itfaiye çalışma yürütüyor.
Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
VİDEO: İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı