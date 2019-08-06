06.08.2019 19:07

İşçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı 16 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yağ fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa il merkezi yönünden Karaağaçlı Mahallesi yönüne giden Ziynet Yüce'nin (43) yönetimindeki 45 J 1786 plakalı yağ fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile karşı yönden gelen Kani Demirer'in (37) kullandığı 45 EK 007 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Minibüs, yol kenarındaki bir mobilya fabrikasına girmek isteyen hafif ticari aracın sol ön kısmından çarptı. Kazada işçi servisinde bulunan 15 işçi ile hafif ticari araç sürücüsü Kani Demirer yaralandı. Minibüs şoförü Yüce ise kazayı yara almadan atlattı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sadece sürücü Kani Demirer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA