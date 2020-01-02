İşçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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İşçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Esenyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

02.01.2020 20:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:53

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aslan D. yönetimindeki 34 LZU 424 plakalı işçi servisi, henüz bilinmeyen nedenle Saadetdere Mahallesi 68. Sokak'ta devrildi.

Yoldan çıkarak boş bir araziye savrulan aracı görenlerin vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İşçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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