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İşçi servisinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada işçi servisinin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada işçi servisinin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 78 S 0219 plakalı işçi servisi yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Güneri'ye (62) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İşçi servisinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

İşçi servisinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

İşçi servisinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

İşçi servisinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

İşçi servisinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

İşçi servisinin çarptığı yaşlı adam yaralandı

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