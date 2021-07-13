İŞÇİ SERVİSİNİ KURŞUNLAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İŞÇİ SERVİSİNİ KURŞUNLAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'NİN Çayırova ilçesinde işçi servisinin kurşunlanarak 4 işçinin yaralanması olayına karışan 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'NİN Çayırova ilçesinde işçi servisinin kurşunlanarak 4 işçinin yaralanması olayına karışan 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay 12 Temmuz günü Çayırova Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce husumetli olduğu Selami B.'nin kullandığı 41 P 2938 plakalı işçi servisinin önünü kesen kişi, servise tabanca ile art arda ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. Olayda sürücü Selami B. ile araçtaki Arif D., Enes T. ve Adil K. isimli işçiler yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Z., O.Z. ve S.Z. isimli şüphelileri aynı gün yakaladı. Akraba oldukları belirtilen ve polis tarafından göz altına alınan 3 kişiden kadın şüphelinin olay sırasında araçta olduğu iddia edilidi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

İŞÇİ SERVİSİNİ KURŞUNLAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İŞÇİ SERVİSİNİ KURŞUNLAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İŞÇİ SERVİSİNİ KURŞUNLAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İŞÇİ SERVİSİNİ KURŞUNLAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İŞÇİ SERVİSİNİ KURŞUNLAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İŞÇİ SERVİSİNİ KURŞUNLAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İŞÇİ SERVİSİNİ KURŞUNLAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
Pişkinliğin bu kadarı! Ormanı yakıp, elini kolunu sallaya sallaya bölgeden ayrıldı
Pişkinliğin bu kadarı! Ormanı yakıp, elini kolunu sallaya sallaya bölgeden ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Petek Dinçöz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İŞÇİ SERVİSİNİ KURŞUNLAYAN 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 21:57:08. #1.16#

title