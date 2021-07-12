İŞÇİ SERVİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI: 4 YARALI - YENİDEN
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İŞÇİ SERVİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI: 4 YARALI - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi sürücüsü, daha önce yol verme meselesi nedeniyle kavga ettiği Selami B.'nin kullandığı işçi servisinin önünü kesip tabancayla kurşun yağdırdı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi sürücüsü, daha önce yol verme meselesi nedeniyle kavga ettiği Selami B.'nin kullandığı işçi servisinin önünü kesip tabancayla kurşun yağdırdı. Yaralanan sürücü ve 3 işçi tedavi altına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı işçi servisiyle Selami B. yönetimindeki 41 P 2938 plakalı işçi servisinin önünü kesen kişi, tabancasını çıkarıp art arda ateş ettikten sonra aracına binerek kaçtı. Kurşunların isabet ettiği servis sürücüsü Selami B. ile yanındaki Arif D., Enes K. ve Adil K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün, yaklaşık 1 ay önce Selami B. ile yol verme meselesi nedeniyle kavga ettiği, bu yüzden aralarında husumet olduğu belirtildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından kurşunların isabet ettiği araç olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İŞÇİ SERVİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI: 4 YARALI - YENİDEN
İŞÇİ SERVİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI: 4 YARALI - YENİDEN
İŞÇİ SERVİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI: 4 YARALI - YENİDEN
İŞÇİ SERVİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI: 4 YARALI - YENİDEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İŞÇİ SERVİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI: 4 YARALI - YENİDEN - Haberler
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