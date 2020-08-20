İşçi servisi yoldan çıktı 10 yaralı
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İşçi servisi yoldan çıktı 10 yaralı

Çorlu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan işçi servisi bariyere çarparak yan yattı.

İşçi servisi yoldan çıktı 10 yaralı
20.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:11

Çorlu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan işçi servisi bariyere çarparak yan yattı. Elektrik direğine yaslanarak devrilmeden duran servisteki işçilerden 10'u yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet M. İdaresindeki 59 S 9289 plakalı servis minibüsü Çorlu - Ergene yolu üzerinde Çırak Bayırı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan minibüs yan yatarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 14 işçiden, 10'u yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı.

Servis minibüsünün vinç ve çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede kontrollü olarak sağlanan ulaşım normale döndürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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