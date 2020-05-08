İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Sivas karayolunda lastiği patlayan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ-Sivas karayolunda lastiği patlayan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Tokat'a işçi taşıyan Fatih Coşkun (36) yönetimindeki 38 ACD 677 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Coşkun ile yolcular Hasan Bekgöz (45), Ali Gazel (25) ve Suriye uyruklu Muhammed El Celal (18) yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA