İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
10.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:59
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
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