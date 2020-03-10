İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)
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Adana, Güncel

İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)

Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

10.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:59
İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)

Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)

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