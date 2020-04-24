İşçi servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü 15 yaralı
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Manisa, Güncel, Haber

İşçi servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü 15 yaralı

Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir işçi servisinin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 1 kişi ölürken 15 kişi de yaralandı.

24.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:15
İşçi servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü 15 yaralı

Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir işçi servisinin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 1 kişi ölürken 15 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesinde saat 07.40 sıralarında E.B. idaresindeki 45 J 0811 plakalı işçi servisi Hasan Türek Bulvarı üzerinde Manisa istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde olan K.C. idaresindeki 35 HC 5676 plakalı tır dorsesine sol arka tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinin ön tarafı büyük hasar alırken servisteki işçilerden evli ve 2 çocuk babası Ahmet Selek (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü E.B. ile birlikte araçtaki 15 işçi ambulanslarla yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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