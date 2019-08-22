22.08.2019 17:28

İşçi servisi otomobile çarptı: 6 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de işçi servisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas bulvarı Cırgalan mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BEE 550 plakalı işçi servisi, 38 ACH 174 plakalı otomobile çarptı. Kazada, servis içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar, ilk tedavilerinin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA