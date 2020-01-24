İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
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İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Manisa'da işçileri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

24.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:35
İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

'da işçileri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İzmir - Ankara Karayolu Bağyurdu kavşağı yakınlarında M.A. (40) idaresindeki 45 J 6319 plakalı servis aracına plakası öğrenilemeyen E. G.(46) idaresindeki kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracıda, A.N. idaresindeki 35 PPJ 57 plakalı tıra çarptı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.


Kazada Ş.G. (36), V.Ç. (49), N.K. (48), M.Ş. (52), E.G.(48), S.K.(30), A.T. (64) M.A.(40), A.G (18), B. D yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Egeumut hastanesinde tedavi altına alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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