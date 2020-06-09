İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı Nevşehir'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbektaş ilçesindeki bir fabrikada mesailerini tamamlayan işçileri Gülşehir ilçesine taşıyan Fevzi Ö. yönetimindeki 50 ED 977 plakalı minibüs ile Semih K. idaresindeki 38 ACH 094 plakalı otomobil, Eski Yaylacık köyü yakınlarındaki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Naciye Ö, Fatma Ö, Belgin E, Kimya T, Ayşegül S, Habibe A, ile Bahar D. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA