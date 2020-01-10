İşçi servisi ile otomobil çarpıştı (2)
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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı (2)

Aksaray'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

10.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:09
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı (2)

'da servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Ali Sarıkaya yönetimindeki 68 S 0197 plakalı servisi, Arotol-Yeşilova beldesi yolunun 5. kilometresinde, Adem Doğanay'ın kullandığı 68 AAK 958 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İşçi servisi ile otomobil çarpıştı (2)
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