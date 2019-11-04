İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
L.K. yönetimindeki 60 M 6299 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Mahmudiye köyü mevkisinde Hüseyin Önder'in (65) kullandığı 60 NU 114 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, hafif yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.