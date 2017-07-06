İşçi Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köksal Çelebi'nin kullandığı 22 S 0082 plakalı işçi servisi, Talatpaşa Asfaltı mevkisinde aynı yönde gitmekte olan Metin Ergüven'in kullandığı 22 M 0204 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, servisteki işçilerden biri yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla yaralı işçi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.