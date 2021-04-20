İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İşçi servisi ile kamyonetin çarpışması Kaza yeri Kaza yapan araçlar Jandarmanın olay yerindeki çalışması Ambulansın çalışmaları İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralıAYDIN (AA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.