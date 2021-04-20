İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

İşçi servisi ile kamyonetin çarpışması Kaza yeri Kaza yapan araçlar Jandarmanın olay yerindeki çalışması Ambulansın çalışmaları İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralıAYDIN (AA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile kamyonetin çarpışması

Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

Jandarmanın olay yerindeki çalışması

Ambulansın çalışmaları İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

AYDIN (AA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Emirkan Genişyürek'in kullandığı 09 TB 458 plakalı kamyonet, işçi taşıyan Akın Duman idaresindeki 09 P 5227 plakalı minibüsle Erbeyli Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada servis aracı olan minibüsün şoförü Akın Duman ile aynı araçtaki Tamer Altunçkara ve Oğuzhan Sinem yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akın Duman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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