İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 14 yaralı

28.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:24

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Edinilen bilgilere göre Beyköy Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesinde, Recep Y. idaresindeki işçi servisi, 1. Cadde kavşağında Mehmet C. idaresindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Meydana gelen kazada servis sürücüsü Recep Y., yolcu olarak bulunan A.Y., Y.A., B.Ç., E.G., Ö.K., G.D., C.Z., H.M., T.D., B.K., E.S., T.K., O.K. olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 14 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA