İşçi servisi ile hafriyat tırı çapıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te işçi sevisi ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
06.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:00
Gaziantep'te işçi sevisi ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 YS 658 plakalı hafriyat tırı, Gaziantep-Osmaniye kara yolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki 27 S 3801 plakalı işçi servisine çarptı.
Kazada iki araçta şarampole devrilirken, sürücüler ile işçi servisindeki 1 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA