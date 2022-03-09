İşçi servisi ile boru yüklü tır çarpıştı 9 yaralı - Haberler

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İşçi servisi ile boru yüklü tır çarpıştı 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İşçi servisi ile boru yüklü tır çarpıştı 9 yaralı

Düzce'de D-100 karayolu üzerinde işçi taşıyan servis ile boru yüklü tır çarpıştı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de D-100 karayolu üzerinde işçi taşıyan servis ile boru yüklü tır çarpıştı. Kazada 9 işçi hafif şekilde yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan A.A.'nın kullandığı 81 AAU 694 plakalı Mercedes marka işçi servisi Doğanlı mevkiinde A.F.'in kullandığı 81 KJ 051 plakalı boru yüklü tıra çarptı.

Kazada minibüste bulunan 9 işçi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

İşçi servisi ile boru yüklü tır çarpıştı 9 yaralı

İşçi servisi ile boru yüklü tır çarpıştı 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu, Düzce, Kaza, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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