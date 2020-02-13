İşçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu
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İşçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu

İşçi servisinin Yıldırım yokuşundan inişi ve kayması İşçi servisinin halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtulması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli mahallesinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayan işçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu.

13.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:46
İşçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu

servisinin Yıldırım yokuşundan inişi ve kayması

İşçi servisinin halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtulması - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli mahallesinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayan işçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İşçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu
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