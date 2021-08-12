İşçi servisi devrildi; 6 yaralı
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İşçi servisi devrildi; 6 yaralı

İşçi servisi devrildi; 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta işçileri taşıyan servis yan yattı.

Zonguldak'ta işçileri taşıyan servis yan yattı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah erken saatlerde Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ÇATES'e ait işçi servisi, yolun kaygan olması ve yağışında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada araç sürücüsü G.E., ve araçta yolcu olarak bulunan S.A. (39), İ.Y., (35), İ.K.,(45),M.O.,(33) ve B.Ö. (27) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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