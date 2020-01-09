İşçi servisi devrildi: 25 yaralıi
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İşçi servisi devrildi: 25 yaralıi

Adana'da, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

09.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:30
İşçi servisi devrildi: 25 yaralıi

'da, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

B.K'nin kullandığı 01 CPB 40 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüs, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 24 , ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Güzergahta bir süre trafik akışı aksadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İşçi servisi devrildi: 25 yaralıi
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