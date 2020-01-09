İşçi servisi devrildi: 25 yaralıi
Adana'da, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
09.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:30
Adana'da, işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
B.K'nin kullandığı 01 CPB 40 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüs, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve 24 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Güzergahta bir süre trafik akışı aksadı.
Kaynak: AA