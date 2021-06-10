İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
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İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin beyaz eşya mağazasına çarpması sonucu, 12 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin beyaz eşya mağazasına çarpması sonucu, 12 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi 677 Sokak'ta ambalaj sektöründe çalışan işçileri taşıyan Mustafa P. (46) idaresindeki 35 S 87139 plakalı otobüs, iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önce 07 JK 940 plakalı otomobile sonra beyaz eşya mağazasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 12 işçi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Bir bölümü mağazaya giren otobüs, içeride bulunan beyaz eşyalara da zarar verdi.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İşçi servisinin mağazaya çarpmasının yer aldığı videoda kazanın ardından çevredekilerin yaralılara yardım etme çabaları görülüyor.

İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı
İzmir'de işçi servisi beyaz eşya mağazasına çarptı: 12 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
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