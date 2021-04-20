İşçi servisi alev topuna döndü
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İşçi servisi alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşçi servisi alev topuna döndü Yozgat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü bilinmeyen bir nedenle yandı Yozgat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü alev alev yandı.

İşçi servisi alev topuna döndü

Yozgat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü bilinmeyen bir nedenle yandı

YOZGAT - Yozgat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü alev alev yandı. İşçilerin atlayarak kurtulduğu yangında ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, Kırıkkale-Yozgat karayolu Yerköy ilçesi OSB yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan servis midibüsü seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen minibüsteki işçiler kendilerini atarak kurtardı. Aracın küle döndüğü yangında ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

İşçi servisi alev topuna döndü
İşçi servisi alev topuna döndü
İşçi servisi alev topuna döndü
İşçi servisi alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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