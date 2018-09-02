İşçi Partisi Lula da Silva'nın Aday Olmasında Israrlı

SAO Brezilya'da İşçi Partisi, mahkemenin, ekim ayındaki devlet başkanı seçiminde yarışmasına izin vermediği cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın aday olabilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

İşçi Partisi'nin devlet başkanı yardımcısı adayı Fernando Haddad, basına yaptığı açıklamada, partisinin, Lula da Silva'nın bir şekilde oy pusulasında yer alması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Eski devlet başkanının, gelecek seçimlerde aday olabilmesi için istişarelere devam edeceklerini vurgulayan Haddad, "Partinin adayıyla ilgi kararı halk verir. ve adayı Lula'dır." dedi.

Lula da Silva'nın seçime katılmasına izin verilmemesi durumunda, partinin devlet başkanı adayının Fernando Haddad olabileceği kaydedilmişti.

Mahkeme, cuma günü, İşçi Partisi'nin Silva yerine 10 gün içinde yeni bir aday göstermesi gerektiğini belirtmişti.

Sao Paulo'da geçen ayın başında düzenlenen ve İşçi Partisi'nin yaklaşık 2 bin üyesinin katıldığı kongrede, Lula da Silva ekim ayındaki seçim için partinin adayı olarak açıklanmıştı.



Federal mahkeme, 10 Ağustos'ta Lula da Silva'nın devlet başkanlığı için yarışacak adayların televizyonda katılacağı bir tartışma programında yer alma talebini kabul etmemişti.



İşçi Partisi, 16 Ağustos'ta devlet başkanı adayı olarak hapisteki Lula da Silva için Yüksek Seçim Mahkemesi'ne resmi başvuruda bulunmuş ancak mahkeme, cuma günü, Lula da Silva'nın ekimdeki devlet başkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetmişti.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından, hakkında pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından verilen 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen Lula da Silva, nisan ayında federal polise teslim olmuştu.